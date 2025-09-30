Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Διαφορετικούς δρόμους τραβούν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν. Το ζευγάρι αποφάσισε να βάλει τέλος στον γάμο του μετά από 19 ολόκληρα χρόνια, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Μαζί είχαν αποκτήσει και 2 κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Οι φήμες περί χωρισμού τους είχαν ξεκινήσει να διαδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες. Το ΤΜΖ αναφέρει πως Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν ξεκίνησαν να ζουν χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού. Ο μουσικός έχει ήδη αποκτήσει το δικό του σπίτι.

Ο λόγος που η 58χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος μουσικός αποφάσισαν να φτιάξουν χωριστά, τη ζωή τους από το μηδέν, παραμένει άγνωστος.

«Όλη η οικογένεια Κίντμαν έχει ενωθεί για την στηρίξει. Πάλευε για να σώσει τον γάμο της», σχολίασε πηγή μιλώντας στο People.

Τον Ιούνιο, η Νικόλ Κίντμαν είχε ανεβάσει μία κοινή φωτογραφία τους στο Instagram με αφορμή την επέτειο του γάμου τους.

Για αυτή την ημέρα είχε επιλέξει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, γράφοντας στη λεζάντα, «χαρούμενη επέτειο μωρό μου».

Η γνωριμία και ο γάμος

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κίθ Έρμπαν συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2005 στο γκαλά «G’Day USA» στο Λος Άντζελες, μια εκδήλωση που προωθούσε την κοινή τους πατρίδα, την Αυστραλία.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερο ανακοινώθηκε και ο αρραβώνας τους ενώ τον Ιούνιο του 2006 παντρεύτηκαν στο Σίδνεϊ.

Τους πρώτους μήνες του γάμου τους, η ηθοποιός είχε βοηθήσει αρκετά τον τραγουδιστή της country μουσικής να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, πείθοντας τον να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Το πότε ακριβώς ξεκίνησαν τα προβλήματα στη σχέση τους, δεν έχει διευκρινιστεί. Άνθρωποι από το περιβάλλον του μουσικού, δεν ένιωσαν έκπληκτοι από την συγκεκριμένη είδηση.

Η Νικόλ Κίντμαν, πριν τον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν, ήταν παντρεμένη με τον Τομ Κρουζ.

