Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός στην Εύβοια «χτύπησε» στο στούντιο του Mega

Την ώρα της δόνησης από τον ισχυρό σεισμό στην Εύβοια αντιλήφθηκε η Νίκη Λυμπεράκη, που βρισκόταν στο στούντιο του Mega για την εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα».

Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Την ώρα της δόνησης η Νίκη Λυπεράκη βρισκόταν στο στούντιο του Mega για την εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα». Η παρουσιάστρια και οι καλεσμένοι της αισθάνθηκαν τον σεισμό και κράτησαν την ψυχραιμία τους. Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή και τις αντιδράσεις όλων όσοι ήταν μέσα στο στούντιο.

Την ώρα που εκδηλώθηκε ο σεισμός στην Εύβοια, η εκπομπή δεν ήταν στον αέρα. Λίγα λεπτά αργότερα η Νίκη Λυμπεράκη ανέφερε στους τηλεθεατές: «Με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι έχει καταγραφεί παρόλο που δεν ήμασταν στον αέρα. Έχει καταγραφεί από τους συναδέλφους και η στιγμή της σεισμικής δόνησης, εκείνα τα δευτερόλεπτα του σεισμού, εδώ στο στούντιο».

«Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα», είπε η Νίκη Λυμπεράκη, ενώ πρoβλήθηκε on air το σχετικό απόσπασμα από την στιγμή του σεισμού. «Τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και νομίζω δεν το καταγράφει με όλη την αγωνία», κατέληξε η Νίκη Λυμπεράκη.

Υπενθυμίζεται πως η δόνηση είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χλμ δυτικά βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και πολλές άλλες περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μεγάλο σεισμό μόνο σε μία επιχείρηση της Εύβοιας, κοντά στα Νέα Στύρα, όπου έσπασε τζαμαρία.

Πηγή: newsit.gr