Νίκη – Δημ. Νατσιός από Αγρίνιο: "Πολιτικά σάβανα ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του, να φύγουν από την εξουσία" - Εγκαίνια γραφείων

Τα γραφεία του κόμματος «Νίκη» εγκαινιάστηκαν το πρωί του Σαββάτου 18.10.25 στο Αγρίνιο, παρουσία του Προέδρου του κόμματος Δημ. Νατσιού, τοπικών και περιφερειακών στελεχών, αλλά και φίλων.

Η ίδρυση και τα εγκαίνια των γραφείων στο Αγρίνιο σηματοδοτεί τη διεύρυνση της οργανωτικής παρουσίας του κόμματος στην Αιτωλοακαρνανία και στην Δυτική Ελλάδα, αλλά και τη στενότερη επαφή με τους πολίτες της περιοχής.

Ο κ. Νατσιός ικανοποιήθηκε από τα τοπικά στελέχη και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους σχετικά με τα γραφεία του κόμματος, τα οποία βρίσκονται στην πλατεία Δημοκρατίας 9 στον 2ο όροφο, στην «καρδιά» του Αγρινίου.

"Η Νίκη εξαπλώνεται, μεγαλώνει και το ότι ανοίγουμε ακόμη ένα γραφείο σε μια πόλη είναι δείγμα του δυναμισμού και του σθένους που επιδεικνύει το κίνημα μας. Δεν είναι απλώς γραφεία για το κίνημά μας, αλλά είναι και πνευματικά κέντρα" τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της "Νίκης".

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον Δημ. Νατσιό

Ο Πρόεδρος της «Νίκης», στο πλαίσιο του ευχάριστου κλίματος των εγκαινίων των γραφείων, έκανε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Στάθηκε στην εξωτερική πολιτική που όπως ανέφερε "η κυβέρνηση δέχεται συνεχείς ταπεινώσεις και ήττες", ενώ για το εσωτερικό της χώρας τόνισε ότι "υπάρχει κρίση και οι τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας είναι σε δεινή θέση".

Αναφέρθηκε και στην κρίση που πλήττει τη γεωργία και την κτηνοτροφία από την ευλογημένη και όχι μόνο ανέφερε χαρακτηριστικά "η ανικανότητα της κυβέρνησης όχι απλώς οδήγησε σε απόγνωση, αλλά σε καταστροφή και σε πραγματική πείνα χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη την χώρα και στην Αιτωλοακαρνανία".

Άφωνοι οι τηλεθεατές! Αποχώρησε εκνευρισμένη στον «αέρα» εκπομπής η Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Φεύγω!»

Σχετικά με την ακρίβεια γενικά, αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα, ανέφερε πως το "κράτος απέτυχε παταγωδώς. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του είναι να φύγουν από την εξουσία. Είναι πολιτικά σάβανα για το λαό μας".

Στα εγκαίνια εκτός από φίλους και στελέχη του κόμματος από την περιοχή βρέθηκαν και βουλευτές όπως λ.χ. ο κ. Τσιρώνης και ο ευρωβουλευτής κ. Αναδιώτης.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο κ. Νατσιός είπε στον Αρχιμανδρίτη Καλλίνικο, που τέλεσε τα εγκαίνια, ότι θα επισκεφτεί πάλι την περιοχή μας, ώστε να λάβει την ευλογία του Μητροπολίτη Δαμασκηνού!