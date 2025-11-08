Νίκη… ανάσας για τον Παναιτωλικό

Την 2η σερί εντός έδρας νίκη στη σεζόν πέτυχε ο ουσιαστικός Παναιτωλικός, όπου ήταν νίκη ανάσας, καθώς χωρίς πρόβλημα επικράτησε με 3-0 της ακίνδυνης ΑΕΛ Novibet και έφτιαξε ακόμη περισσότερο τη βαθμολογική του θέση. Τα δύο πέναλτι των Ενκολολό και Αλεξιτς και το γκολ του Μαυρία διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.

Θριαμβευτική επιστροφή στα τρίποντα για τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ήταν κατά κράτος ανώτερη σε ολόκληρη τη διάρκεαι του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, την οποία υπέταξε με 3-0. «Φωτιά» η δεξιά πλευρά των σκόρερ Ενκολόλο – Μαυρία, ήρθε από τον πάγκο, κέρδισε πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα ο Άλεξιτς. Στους 11 βαθμούς οι 9οι Αγρινιώτες, στο -1 από Παναθηναϊκό, Κηφισιά και Άρη, ενώ οι Βυσσινί έμειναν στους 7 πόντους.

Έτσι ξεκίνησαν

O Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Τσάβες στην εστία, με τους Μαυρία, Στάγιτς, Σιέλη και Μανρίκε μπροστά στου. Μπουχαλάκης στο «6», με εσωτερικούς μέσους τους Εστεμπάν και Ματσάν. Μίχαλακ – Ενκολόλο εξτρέμ και φορ ο Αγκίρε. Από την πλευρά του ο Στέλιος Μαλεζάς κατέβασε τη φιλοξενούμενη ΑΕΛ Novibet σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Μελίσσας στην εστία, με τους Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνη και Κοσονού μπροστά του. Ατανάσοφ – Στάικος χαφ, με τον Πέρες σε επιτελικό ρόλο. Ουάρντα – Τούπτα εξτρέμ και φορ ο Πασάς.

Κυρίαρχος Παναιτωλικός, άνοιξε το σκορ με πέναλτι ο Ενκολόλο

Ο Παναιτωλικός από την αρχή του παιχνιδιού είχε το πάνω χέρι και την πρωτοβουλία των κινήσεων, αναγκάζοντας τους Λαρισαίους σε παθητικό ρόλο. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Ενκολόλο απείλησε με κεφαλιά, έπειτα από σέντα του Μίχαλακ, αλλά ο Μελίσσας μπλόκαρε.

Στο 17′ ο Τσάβες έβγαλε βαθιά μπαλιά, ο Αγκίρε έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πλάσαρε αλλά ο Μελίσσας τον νίκησε. Δευτερόλεπτα αργότερα, στο 18΄ o Ματσάν εκτέλεσε κόρνερ, o Σιέλης πήρε την κεφαλιά αλλά ο Ενκολόλο δεν κατάφερε να βρει την μπάλα από κοντά.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας ο Παναιτωλικός βρήκε το γκολ που άξιζε. Ο Μίχαλακ έβγαλε τη σέντρα, ο Παπαγεωργίου έκανε χέρι και ο διαιτητής Μόσχου έδειξε με τη μία την άσπρη βούλα. Ο Ενκολόλο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και παρόλο που ο Μελίσσας έπεσε σωστά τον νίκησε για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Το «τελείωσαν» Μαυρίας και Άλεξιτς

Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να κρατήσει μπάλα στην αρχή του δεύτερου μέρους αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει ρήγματα στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, η οποία είχε την πρώτη της καλή στιγμή του δεύτερου μέρους, στο 53ο λεπτό. Ο Αγκίρε γύρισε την μπάλα στον Ενκολόλο, ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή αλλά αστόχησε. Οι Αγρινιώτες διπλασίασαν το προβάδισμα τους στο 67ο λεπτό. Ο Αγκίρε πίεσε και έκλεψε την μπάλα από την Ατανάσοφ, ο Ματσάν την «έσπασε» στον Μαυρία, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0.

Ο Κόστα Άλεξιτς μπήκε στο ματς στο 72΄και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα πήρε πέναλτι. Στο 74′ ο Ματσάν έβγαλε σε τετ α τετ τον Σέρβο και ο Μπαγκαλιάνης τον ανέτρεψε πρικ εκτελέσει. Ο φορ των Αγρινιωτών ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Μελίσσα για το 3-0, σφραγίζοντας το τρίποντο.

MVP: O Ενκολόλο «τρομοκράτησε» την άμυνα των Λαρισαίων, με τις ενέργειες του από τα δεξιά, ήταν διαρκής «πονοκέφαλος» και άνοιξε το σκορ με πέναλτι. Στο ύψους τους: Ο Ματσάν έδωσε ασίστ στον Μαυρία και πέρασε την μπάλα στον Άλεξιτς στη φάση του πέναλτι. Εξαιρετικό ματς και από τον Μαυρία. Αδύναμος κρίκος: Ο Ουάρντα ήταν εκτός αγώνα και δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να βοηθήσει την ομάδα του, η οποία δεν απείλησε σε κανένα σημείο. Γκάφα: Το «πούλημα» της μπάλας του Ατανάσοφ, από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ, στο οποίο επί της ουσίας τελείωσε το παιχνίδι. Στραγάλι: Σωστά και τα δυο πέναλτι που έδωσε ο Μόσχου, όμως θα μπορούσε να δοθεί και κόκκινη στον Μπαγκαλιάνη, επειδή ο Άλεξιτς ήταν τετ α τετ. Ταμείο του Gazzetta: O Παναιτωλικός ήταν η μοναδική ομάδα στο γήπεδο και πήρε εύκολη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet με 3-0. Eξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχάλακης, Εστέμπαν (72′ Κοντούρης), Ματσάν (88′ Νικολάου), Ενκολόλο, Μίχαλακ, Αγκίρε (72′ Άλεξιτς) ΑΕΛ Novibet (Μαλεζάς): Μελίσσας, Μπαγκαλιάνης, Κοσονού, Πέρες, Ουάρντα (57′ Βινιάτο), Πασάς (57′ Γκάρατε), Παπαγεωργίου, Στάικος (80′ Φαϊζάλ), Τούπτα (80′ Σουρλής), Ατανάσοφ (70′ Χατζηστραβός), Τσάκλα

