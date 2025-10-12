Νίκες και διακρίσεις για τους αθλητές του ΓΑΣ Αγρινίου στον Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Νίκες και διακρίσεις σημειώσαν αθλητές του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΓΑΣ Αγρινίου στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος».

Σε ανάρτηση του ΓΑΣ Αγρινίου αναφέρεται:

Σε μια εξαιρετική διοργάνωση, τον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Δρόμο Πάτρας, αφιερωμένο στη μνήμη του Πατρινού μαραθωνοδρόμου Φάνη Τσιμιγκάτου, συμμετείχαν περισσότεροι από 2.500 δρομείς από όλη την Ελλάδα. Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Αγρινίου είχε δυναμική παρουσία, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις.

Στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο (21,1 χλμ.), οι Κώστας και Νίκος Σταμούλης κατέκτησαν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό αγωνιστικό τους επίπεδο. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Γιώτα Γκασιούκα, σημειώνοντας σπουδαία επίδοση.

Στον αγώνα των 5.000 μέτρων, η νεανική ομάδα του συλλόγου, αποτελούμενη από επτά αθλητές, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της:

Σωτήρης Τσώνης – 1ος στην κατηγορία του

Ιωάννα Ποσονίδη – 1η στην κατηγορία της

Θανάσης Τσιπετός – 4ος στην κατηγορία του

Γιώργος Τσώνης – 5ος στην κατηγορία του

Θανάσης Τσακαρδάνος – 7ος στην κατηγορία του

Διονύσης Διονάτος – 16ος στην κατηγορία του

Γρηγόρης Λιακόπουλος – 18ος στην κατηγορία του

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για τις επιδόσεις τους και την εξαιρετική τους παρουσία, καλή συνέχεια και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στους επόμενους αγώνες.