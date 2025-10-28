Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Αθλητικά Νέα

Νικ Καλάθης: Υπέγραψε στην Παρτιζάν, παίρνοντας αποζημίωση «μαμούθ» από τη Μονακό

Θέμα χρόνου η ανακοίνωση της μετεγγραφής του από την Παρτιζάν

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Έτοιμος εμφανίζεται ο Νικ Καλάθης, μετά τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτιζάν, παίρνοντας αποζημίωση «μαμούθ» από τη Μονακό.

Σύμφωνα με τα σερβικά Μέσα, ο Νικ Καλάθης έβαλε ήδη την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος του έτους με την Παρτιζάν, από την οποία και θα λάβει το ποσό των 600.000 ευρώ, μαζί με την αποζημίωσή του και από τη Μονακό.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν εξ αρχής θετική στην παραχώρηση του Έλληνα γκαρντ, αλλά το “ακριβό” του συμβόλαιο ήταν “αγκάθι” στις διαπραγματεύσεις. Οι Μονεγάσκοι φέρονται έτσι να έδωσαν ένα ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ, για να αποδεσμεύσουν τον άλλοτε ηγέτη του Παναθηναϊκού.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

