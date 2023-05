Netflix: “The Bachelor” – Η πρώτη ελληνική ταινία από 1η Ιουνίου (βίντεο)

Θα προβάλλεται από την 1η Ιουνίου στη συνδρομητική πλατφόρμα – Μετά το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «The Bachelor» είναι η πρώτη ελληνική ταινία που θα προβληθεί στο Netflix.

Η παραγωγή Showtime Productions σε ανάρτησή της ανακοίνωσε ότι η ταινία «The Bachelor» θα προβάλλεται από την 1η Ιουνίου στο Netflix.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Showtime Productions ® (@showtime_productions_)

«Το αγαπημένο μας «The Bachelor», θα είναι στο Neflix από 1η Ιουνίου!» αναφέρει σε ανάρτησή της η εταιρεία παραγωγής.

Η Showtime Productions έκλεισε ένα συνολικό deal και έτσι οι τρεις πρώτες ταινίες του franchise, δηλαδή τα The Bachelor, The Bachelor 2 και The Bachelor 3 θα είναι σταδιακά διαθέσιμες στο Netflix.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: thebest.gr

Αργολίδα: Αφού έκλεψε μοτοποδήλατο το “ανέβασε” στο facebook για να το πουλήσει