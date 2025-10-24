Νεροσύρτης Θέρμου: Η ιστορία του κ. Πέτρου - Ορφανός στα 13, επιχειρηματίας στην Αμερική

Η συγκλονιστική ιστορία του κ. Πέτρου, από το Νεροσύρτη Θέρμου, ενός Έλληνα μετανάστη που δεν σταμάτησε ποτέ να αγαπά τον τόπο του.

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στην ορεινή πατρίδα, φτάνουμε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας και στο χωριό Νεροσύρτης, όπου συναντάμε τον κύριο Πέτρο Γρομητσάρη, έναν Έλληνα μετανάστη στην Αμερική για πάνω από 30 χρόνια.

Μας μιλά για τα παιδικά του χρόνια στο χωριό, την απώλεια της μητέρας του, τη δύσκολη αρχή στη ξενιτιά, το αμερικανικό όνειρο, αλλά και τη νοσταλγία για την πατρίδα που δεν έσβησε ποτέ. Μια συγκινητική ιστορία ζωής γεμάτη πόνο, επιμονή και αγάπη για την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: