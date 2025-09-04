Νεροσύρτης Θέρμου: Εκεί που περνούσαν οι προσκυνητές τοποθετήθηκε η εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας

Στην είσοδο του χωριού Νεροσύρτης του Δήμου Θέρμου, στη θέση «Τσικούλες», πάνω σε έναν επιβλητικό βράχο, τοποθετήθηκε πρόσφατα η ιερή εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας.

Η τοποθέτηση έγινε χάρη στη δωρεά του Ιωάννη Κωνσταντίνου Γρομητσάρη, ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει και να διατηρήσει ζωντανή την πνευματική παράδοση της περιοχής.

Το σημείο αυτό έχει ιδιαίτερη ιστορική και θρησκευτική αξία, καθώς τα παλιά χρόνια αποτελούσε το κύριο πέρασμα των προσκυνητών που κατευθύνονταν προς το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας στον Προυσό.

Από εκεί περνούσαν οι οδοιπόροι και οι πιστοί, αναζητώντας τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας.

Η παρουσία της εικόνας στον βράχο έρχεται να συνδέσει το σήμερα με το χθες, υπενθυμίζοντας στους νεότερους τη διαχρονική σχέση των κατοίκων της Αιτωλίας με την Παναγία την Προυσιώτισσα, την οποία τιμούν και σέβονται ιδιαίτερα.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προσθέτει πνευματικό βάρος στον τόπο, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή των προγόνων μας.

