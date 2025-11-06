Νερομάνα Αγρινίου: Ο Χρήστος και τα πρόβατά του – Γεννημένος ανάμεσα στα ζώα

Στην καρδιά της Αιτωλοακαρνανίας, στη Νερομάνα Αγρινίου, ο κύριος Χρήστο, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε ανάμεσα στα ζώα, έμεινε πιστός στη γη και την παράδοση.

Στο ημιορεινό χωριό Νερομάνα, στους πρόποδες του Παναιτωλικού, ο χρόνος κυλά ήρεμα και η ζωή ακολουθεί τον ρυθμό της φύσης. Ο Χρήστος μάς ανοίγει την πόρτα του στάβλου του και μοιράζεται ιστορίες μιας άλλης εποχής: για τις δυσκολίες της κτηνοτροφίας, τους κινδύνους από τα άγρια ζώα, τα έθιμα που χάνονται, αλλά και την αγάπη του για τον τόπο που δεν εγκατέλειψε ποτέ.

Ένα αληθινό οδοιπορικό στη ζωή ενός τελευταίου κτηνοτρόφου που παλεύει καθημερινά να κρατήσει ζωντανό ένα κομμάτι της Ελλάδας που σβήνει.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: