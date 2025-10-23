Νερά και στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου – Η έντονη κακοκαιρία «χτύπησε» το νοσηλευτικό ίδρυμα

Δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε το Νοσοκομείο Μεσολογγίου η σφοδρή κακοκαιρία και οι πλημμύρες που έπληξαν σήμερα την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες νερά εισχώρησαν στο εσωτερικό του κτιρίου από τον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν μέχρι τα κατώτερα επίπεδα, προκαλώντας ανησυχία σε προσωπικό και ασθενείς.

Η εισροή νερού φέρεται να ξεκίνησε από τη στέγη, η οποία υπέστη ζημιές από την έντονη βροχόπτωση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία συντήρησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν τη στεγανότητα της οροφής, ώστε να αποτραπούν περαιτέρω ζημιές.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα προβλημάτων που ανέδειξε η σημερινή κακοκαιρία στο Μεσολόγγι, με αρκετές περιοχές να πλημμυρίζουν και κατοίκους να παλεύουν να απομακρύνουν τα νερά από τα σπίτια τους.

Πηγή: aixmi-news.gr