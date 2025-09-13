Νέος συναγερμός στην Πολωνία για απειλή από ρωσικά drones – Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Νέος συναγερμός στην Πολωνία καθώς σηκώθηκαν αεροσκάφη για την αντιμετώπιση πιθανής απειλής από ρωσικά drones και η επιχείρηση για τον έλεγχο του εναέριου χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν το Σάββατο (13/09) για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας της απειλής επιθέσεων με ρωσικά drones στην γειτονική Ουκρανία, ενώ το αεροδρόμιο στην ανατολική πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας έκλεισε, ανέφεραν οι πολωνικές αρχές.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροπλάνα συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους από την Πολωνία.

«Αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτονεύουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

Δεν αναφέρθηκε κάποια παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου στην ανακοίνωση.

Η Πολωνία δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Τρίτη προς την Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στόχο την Πολωνία.

Η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανέφερε ότι το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από το αεροδρόμιο έκλεισε το Σάββατο.

Πηγή: news247.gr

Φωτογραφία αρχείο: AP Photo/Czarek Sokolowski