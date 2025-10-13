Νέος Οικοδομικός Κανονισμός: Νόμιμο με παρατηρήσεις το προεδρικό διάταγμα

Νόμιμο με παρατηρήσεις κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγμα περί της έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ) για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό και νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), το οποίο αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των πολεοδομικών κινήτρων που παρέχονται από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ).

Το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είχε διαβιβαστεί στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, σε συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (υπ’ αριθμ. 146, 147, 148 και 149/2025). Με τη νεότερη γνωμοδότησή του, υπ’ αριθμ. 135/2025, το Ε΄ Τμήμα έδωσε τελικά τη θετική του γνώμη, ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθηση του διατάγματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι το περιεχόμενο του σχεδίου κινείται εντός του πλαισίου και του πνεύματος των αποφάσεων που έχει ήδη εκδώσει η Ολομέλεια.

Ωστόσο, διατύπωσαν μια παρατήρηση σύμφωνα με την οποία απαιτείται προεκτίμηση της οικοδομικής άδειας, ενώ προσδιορίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου που θα πρέπει να καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι υπόχρεοι και η διαδικασία καταβολής του.

Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα αξιοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο δήμο για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων περιβαλλοντικής αναβάθμισης, στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται να δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα.

newsbomb.gr