Νέος οφθαλμίατρος διορίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Νέος οφθαλμίατρος, ο κ. Μπάδας Νικόλαος, διορίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, ενισχύοντας τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωση της Αν. Διοικήτριας της Ν.Μ. Μεσολογγίου, Φιλιπποπούλου Ελένης αναφέρεται:

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ανακοινώνει με χαρά τον διορισμό νέου Ειδικευμένου Ιατρού Οφθαλμολογίας, ο οποίος ενισχύει σημαντικά τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της του Νοσοκομείου μας.

Ο νέος ιατρός, Μπάδας Νικόλαος αναλαμβάνει καθήκοντα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στον τομέα της Οφθαλμολογίας. Με την προσθήκη του, ενισχύεται η δυνατότητα του Νοσοκομείου να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει την ικανοποίησή της για την κάλυψη αυτής της σημαντικής θέσης, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των ιατρικών ειδικοτήτων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.