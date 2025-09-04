Νέος Κόσμος: Πτώματα άνδρα και γυναίκας βρέθηκαν σε διαμέρισμα – Δίπλα τους είχαν όπλο

Φρίκη στο Νέο Κόσμο Αττικής, με δύο πτώματα, ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση που εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα με ένα κυνηγετικό όπλο δίπλα τους.

Οι σοροί εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (4.9.25) στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 74 ετών και μία γυναίκα, ενώ στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν επίσης δύο κάλυκες και ένα κυνηγητικό όπλο, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Πηγή: ertnews.gr