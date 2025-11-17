Νέος Κόσμος: Άνδρας έπαθε ανακοπή καρδιάς στο τιμόνι – Είχε χτυπήματα στο κεφάλι

Μια περίεργη υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών τις τελευταίες ώρες, στον Νέο Κόσμο, όπου άνδρας έπεσε με το όχημά του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας (17.11.25), ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με το όχημα του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Μετά την πρόσκρουση, διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη, με αποτέλεσμα στη συνέχεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο ίδιος, δε, έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα από διερχόμενο δίκυκλο, που ενδεχομένως εμπλέκεται στην υπόθεση.

Πηγή: news247.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi