Νέος ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ συγκλόνισε την Τουρκία (video)

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο νέος σεισμός στην Τουρκία είναι μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σεισμός έπληξε τη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης και αναμεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το κρατικό μέσο ενημέρωσης δεν ανέφερε άλλες λεπτομέρειες. Η χώρα χτυπήθηκε και από τον πρώτο μεγάλο σημερινό σεισμό, ο οποίος ήταν μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, και ήδη μετρά πάνω από 300 νεκρούς.

Κατά το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο νέος σεισμός έγινε στο κεντρικό τμήμα της Τουρκίας.

Οι εικόνες που έρχονται από τις δυο χώρες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, καθώς ο πρώτος σεισμός κυριολεκτικά ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές.

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn

