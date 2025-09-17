Νέος χώρος άθλησης στη Ρίγανη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νέος χώρος άθλησης παραδόθηκε στη Ρίγανη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τον Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομάτη να στέλνει το μήνυμα "Έργα όχι λόγια"

Πιο αναλυτικά:

Παραμονή της εορτής της Αγίας Σοφίας, πολιούχου της Ρίγανης, ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης παρέδωσε στην τοπική κοινότητα έναν νέο χώρο άθλησης, ανοιχτό σε μικρούς και μεγάλους.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινότητες.

«Έργα, όχι λόγια», είναι το μήνυμα του Θανάση Μαυρομάτη , τονίζοντας πως η Περιφέρεια συνεχίζει με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλες τις περιοχές.