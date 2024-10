Νεόνυμφοι χόρεψαν τον πρώτο τους χορό σε καταφύγιο στην Ιερουσαλήμ, ενώ τους χτυπούσε το Ιράν

Ειδικότερα, οι νεόνυμφοι αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε καταφύγιο στην Ιερουσαλήμ, όπου χόρεψαν για πρώτη φορά μετά τον γάμο τους, την ώρα που το Ιράν εκτόξευε εκατοντάδες πυραύλους κατά της χώρας τους.

Η ρομαντική διάθεση δεν έλειπε, παρά το πολεμικό σκηνικό που επικρατούσε, με το ζευγάρι να χορεύει και τους καλεσμένους να απαθανατίζουν τη στιγμή.

Το συγκινητικό βίντεο γυρίστηκε σε ένα υπόγειο καταφύγιο, κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ιερουσαλήμ, το Notre Dam, όπου διέμενε το ζευγάρι.

Ο συγγραφέας Σαούλ Σάντκα ανέβασε τον ρομαντικό χορό του ζευγαριού στο καταφύγιο, θέλοντας να δείξει ότι η πυραυλική επίθεση από το Ιράν δεν ήταν αρκετή για να τους κλέψει τη χαρά.

«Το Ιράν δεν μπορούσε να σταματήσει τη χαρά σε αυτόν τον γάμο της Ιερουσαλήμ ούτε για μια στιγμή», έγραψε στο X (πρώην Twitter), βάζοντας μια καρδιά στο τέλος.

Iran couldn't stop the joy at this Jerusalem wedding even for a moment. ❤️ pic.twitter.com/kMWzbhrNRA

— Saul Sadka (@Saul_Sadka) October 1, 2024