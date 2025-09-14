Νεόκαστρο Ναυπακτίας: Η πρώτη Αρχιερατική Λειτουργία στη Μονή Φιλοθέου μετά από 3 αιώνες δυσπρόσιτης σιωπής

Συγκίνηση στο Νεόκαστρο Ναυπακτίας, όπου τελέστηκε η πρώτη Αρχιερατική θεία Λειτουργία μετά από τρεις αιώνες στην Μονή Φιλοθέου.

Το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025, προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εορτή του οσίου Ιεροθέου του Ιβηρίτου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος μετέβη στην Ι. Μονή Παναγίας Φιλοθέου, στο Νεόκαστρο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η διαλελυμένη Ιερά Μονή απέχει 1 ώρα από τη Ναύπακτο σε απόσταση 30 χλμ. Το οδικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από χωματόδρομο και η μετάβαση στην Ιερά Μονή έγινε με τη χρήση τετρακίνητων αυτοκινήτων. Η παλαιά αυτή Μονή βρίσκεται απέναντι από την Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς και τα Καθολικά τους κτίσθηκαν με διαφορά ενός μήνα, το έτος 1695.

Σήμερα από την Ιερά Μονή σώζονται η Αγία Τράπεζα και τα θεμέλια του παλαιού Ναού, Αθωνικού Τύπου, πάνω στα οποία κτίστηκε το έτος 1898 ο σημερινός μονόχωρος Ναός.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε και βεβαίωσαν οι κάτοικοι του χωριού, η σημερινή Αρχιερατική θεία Λειτουργία είναι η πρώτη που τελέστηκε από Αρχιερέα εδώ και τουλάχιστον τρεις αιώνες λόγω του δύσβατου της περιοχής.

Με τον Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν οι Ιερείς: Αρχιμ. π. Πολύκαρπος Θεοφάνης, Ιεροκήρυξ, π. Χρήστος Χασάπης και ο Διάκονος π. Παΐσιος Παρασκευάς.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος κατ’ αρχάς ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξίωσε να λειτουργήσει στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Φιλοθέου, στο Νεόκαστρο Ναυπακτίας. Είχε επισκεφθεί το Καθολικό, αλλά σήμερα λειτούργησε για πρώτη φορά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εν ολίγοις στην ίδρυση της Ιεράς Μονής, όπως γράφει ο ερευνητής κ. Ηλίας Δημητρόπουλος, τον οποίον και ευχαρίστησε, σε βιβλίο του, όπου αναφέρεται στη διάλυση της Μονής, την κατεδάφισή της και την ανοικοδόμηση πάνω στα ερείπια ενός νέου Ναού.

Ο τόπος ίδρυσης της Ιεράς Μονής δείχνει την ησυχαστικότητα του Ορθοδόξου Μοναχισμού, που είναι η μέθοδος γνώσεως του Θεού.

Στη συνέχεια είπε ότι η σημερινή θεία Λειτουργία συνέπεσε με την επέτειο της κουράς του σε Μεγαλόσχημο Μοναχό από τον άγιο Καλλίνικο, Μητροπολίτη Εδέσσης, πριν 54 χρόνια, που έγινε κατά τον Εσπερινό της 12ης Σεπτεμβρίου. Και, ενώ το όνομα «Ιερόθεος» που του έδωσε αναφερόταν στον Α΄ Επίσκοπο Αθηνών Ιερόθεο, την ημέρα της κουράς του εορτάζει ο άγιος Ιερόθεος ο Ιβηρίτης. Ο Άγιος αυτός έζησε κατά τον 18ο αιώνα και ήταν ησυχαστής Μοναχός και λόγιος, που είχε αλληλογραφία με τον πρώην Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρτης Νεόφυτο, επί των ημερών του οποίου αγιογραφήθηκε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς.

Κατέληξε ότι πρέπει να γίνουμε Φιλόθεοι, δηλαδή φίλοι του Θεού, ακολουθώντας τον ιερό ησυχασμό, που, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι «η του νου και κόσμου στάσις, η λήθη των κάτω, η μύησις των άνω, η απόθεσις των νοημάτων επί τα κρείττονα».

Προ του «Δι’ ευχών» πραγματοποιήθηκε λιτανεία πέριξ του Ιερού Ναού με Τρισάγιο για τους κεκοιμημένους κτίτορες, πατέρες που ασκήθηκαν στη Μονή, αλλά και όσους συμμετείχαν στους αγώνες για την απελευθέρωση της Πατρίδας μας.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία του Νεοκάστρου, «Χοχλαστή», όπου παρακολούθησε, χαιρέτησε και ευλόγησε την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Ηλία Δημητρόπουλου με τίτλο: «Παναγία Φιλοθέου Νεοκάστρου, το ερειπωμένο Μοναστήρι», το οποίο και προλόγισε.

Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας κ. Νικόλαος Ραυτόπουλος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος κ. Δημήτριος Βασιλόπουλος και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού κ. Αθανάσιος Ιωάννου και πολύς κόσμος με καταγωγή από το Νεόκαστρο.

