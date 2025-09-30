Νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Θέρμο και Αιγιάλεια

Προστέθηκαν νέοι σταθμοί απολύμανσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Θέρμο και Αιγιάλεια.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι έχουν προστεθεί δύο νέα σημεία απολύμανσης

για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 16 σε επίπεδο

Περιφέρειας, ως ακολούθως:

Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ: Ε.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΘΕΡΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΙ)

Π.Ε ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ΔΙΑΚΟΠΤΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Στα παραπάνω σημεία θα βρίσκεται κατά τις ώρες 07.00 έως τις 13.00 συνεργείο που θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε αυτοκίνητα μεταφοράς ζώντων ζώων (όταν επιτρέπεται η μεταφορά με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα), γάλακτος και ζωοτροφών και θα εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι το πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό και θα πραγματοποιούνται σχετικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος, στα σφαγεία και στις επιχειρήσεις διακίνησης ζωοτροφών.

Φωτογραφία: Eurokinissi