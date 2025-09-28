Νέοι Οργανισμοί στα Νοσοκομεία, αντί για χάρτης

Στην πορεία σίγουρα θα φανεί, αν ο νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου θα υποβαθμίσει όντως το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπως κατήγγειλε χθες ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Ζαμπάρας.

Τα νοσοκομεία εξάλλου έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για νέα οργανογράμματα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της ΥΠΕ.

Προκύπτει βεβαίως μια ανησυχία και ένα ερώτημα από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έγγραφο της ΥΠΕ σε σχέση με τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, όπως είναι αυτά του Αγρινίου και Μεσολογγίου, ζητά να υπάρχει πλέον μια ενιαία Ιατρική Υπηρεσία, μια ενιαία Νοσηλευτική Υπηρεσία, μια ενιαία Οικονομική – Διοικητική και ούτω καθεξής .

Και το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι τι πρόβλημα δημιουργούσε π.χ. που επί τόσα χρόνια στα Νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου υπήρχε π.χ. ξεχωριστή Νοσηλευτική Υπηρεσία;

Επειδή η όλη διαδικασία βρίσκεται σε ένα πρωταρχικό στάδιο ίσως είναι βιαστικό ακόμη να βγάλουμε συμπεράσματα.

Η μεγάλη εικόνα όμως είναι αυτό που αναφέρεται στην αρχή του συγκεκριμένου εγγράφου της ΥΠΕ, ότι δηλαδή έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από την έκδοση των Οργανισμών Λειτουργίας των Νοσοκομείων είναι απαραίτητο να υπάρξει επικαιροποίηση.

Στο Νοσοκομείο Αγρινίου για παράδειγμα ο Οργανισμός είχε αλλάξει πριν το Νοσοκομείο μεταφερθεί στο νέο του κτίριο το 2013 και έτσι το Νοσοκομείο λειτουργεί με ένα Οργανισμό, που αφορούσε τη δυναμικότητα του Νοσοκομείου στο παλιό κτίριο με αρκετά λιγότερες κλίνες.

Και με μεγάλη καθυστέρηση θα πρέπει τώρα να γίνει μια αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του Νοσοκομείο στο θεσμικό κείμενο του Οργανισμού. Όπως επίσης με κάποιο τρόπο, θα πρέπει να διορθωθεί και το ζήτημα με τις προσωποπαγείς θέσεις…

Πάντως μέχρι πρόσφατα το Υπουργείο μιλούσε για νέο χάρτη υγείας, αλλά αντί για χάρτη, θα έρθουν νέοι Οργανισμοί… Και μένει να δούμε τι θα φέρουν….

Εφημερίδα "Συνείδηση"