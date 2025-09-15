Νεοχώρι Μεσολογγίου: Στο νοσοκομείο Ρίου 70χρονη από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Στο νοσοκομείο Ρίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 70χρονη γυναίκα από το Νεοχώρι Μεσολογγίου με συμπτώματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Νεοχώρι Οινιάδων, σε μια γυναίκα περίπου 70 ετών, η οποία παρουσίασε συμπτώματα του ιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομειο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντέδρασε άμεσα και εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα έκανε εκτεταμένους ψεκασμούς σε όλο το Νεοχώρι την περασμένη Πέμπτη στις 10 τη νύχτα με τους κατοίκους να βρίσκονται στα σπίτια τους προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος.

Πηγή: aixmi-news.gr