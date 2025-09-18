Νεοχώρι Μεσολογγίου: Σε σοβαρή κατάσταση το ένα κρούσμα από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου το ένα κρούσμα από το Νεοχώρο Μεσολογγίου που προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα συνεχή κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, στην Δυτική Ελλάδα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 8 κρούσματα συνολικά σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, επιβεβαιώνοντας και τα 2 κρούσματα στην περιοχή του Νεοχωρίου του Δήμου Μεσολογγίου και ένα σε περιοχή του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

Σημειώνεται ότι το ένα περιστατικό του Νεοχωριου και ένα ακόμη από περιοχή της Ηλείας νοσηλεύονται με εγκεφαλίτιδα στο νοσοκομειο του Ρίου με την κατάστασή τους να είναι σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Σύμφωνα με την κα Μαστοράκου κάθε χρόνο εκδηλώνονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και αυτό είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και δεν αφορά μόνο την χώρα μας. Σε ότι αφορά όμως στην Δυτική Ελλάδα η ίδια διαβεβαιώνει ότι η Περιφέρεια κάθε χρόνο έχει προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών αφού ως γνωστόν ο ιός μεταδίδεται με τα κουνούπια. Η Αντιπεριφερειάρχης επισήμανε και τις ιδιαιτερότητες που έχει η Περιφέρειά μας που συνιστούν δυσκολίες στην καταπολέμηση των κουνουπιών αφού διαθέτει τεράστιους υδάτινους όγκους όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη των εντόμων αυτών.

Εκτός από την Περιφέρεια που κάνει τους απαιτούμενους ψεκασμούς, η κα Μαστοράκου συνιστά προσοχή και από τους πολίτες που πρέπει να λαμβάνουν μέτρα και οι ίδιοι για τους χώρους τους. Ωστόσο στους χώρους που εντοπίζονται τα περιστατικά η Περιφέρεια επιλαμβάνεται και πραγματοποιεί επιπλέον ψεκασμούς γύρω από τα σπίτια, όπως έγινε και στο Νεοχώρι, με βαριά φάρμακα που έχουν ως στόχο την αποστείρωση του σημείου από τα κουνούπια.

Μάλιστα τα μέτρα που λαμβάνονται από την ώρα της προετοιμασίας αυτών των ψεκασμών είναι αυστηρά. Πρέπει οι κάτοικοι της περιοχής να μην βγουν από τα σπίτια τους από το βράδυ που γίνεται ο ψεκασμός μέχρι την επομένη το πρωί, να μην αφήσουν έξω ρούχα, παιχνίδια και άλλα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσουν στην συνέχεια, να μην ανάβουν κλιμαστικά και φυσικά να απομακρύνουν και τα ζώα από αυλές και μπαλκόνια.

Εκείνο που προκαλεί απορία είναι πως υπήρξαν δυο περιστατικά στο Νεοχώρι και άλλα τέσσερα σε συγκεκριμένη…

Πηγή: aixmi-news.gr