Νεοχώρι Μεσολογγίου: Ανησυχία από τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου

Ανησυχία και προβληματισμό δημιουργεί ο εντοπισμός κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή του Νεοχωρίου στο Δήμο Μεσολογγίου.

Χθες έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε και δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στο Νεοχώρι και μεταφέρθηκε και αυτό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Τις προηγούμενες ημέρες μια γυναίκα περίπου 70 ετών, παρουσίασε συμπτώματα της λοίμωξης και μεταφέρθηκε επίσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με

διάγνωση εγκεφαλίτιδας.

Η είδηση προκάλεσε κινητοποίηση στις υγειονομικές αρχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έτσι ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, που αποτελούν τον βασικό φορέα μετάδοσης του ιού. Όλες οι εργασίες με τους ψεκασμούς στην περιοχή του Νεοχωρίου πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Όπως γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι κάτοικοι παρέμειναν στα σπίτια τους, ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Πλέον αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση και υπενθυμίζουν τη σημασία της λήψης μέτρων ατομικής προστασίας για τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν πως οι ψεκασμοί θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα.

Κρούσματα και στην Ηλεία

Εκτός όμως από τη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου κρούσματα καταγράφονται και στην περιοχή της Ηλείας.

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει και εκεί η εμφάνιση ακόμη ενός περιστατικού του ιού του Δυτικού Νείλου, αυτή τη φορά στην περιοχή των Μακρισίων, στο Δήμο Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων.

Μάλιστα ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους

τέσσερις από την αρχή του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα ο ασθενής είναι άνδρας περίπου 50 ετών και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή και παρακολούθηση των περιστατικών, ενώ συνιστούν στους πολίτες αυξημένα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, που αποτελούν τον κύριο φορέα μετάδοσης του ιού.