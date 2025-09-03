Νεοχώρι Μεσολογγίου: Μεγάλη χασισοφυτεία έπεσε στα χέρια της Ασφάλειας

Μεγάλη χασισοφυτεία έπεσε στα χέρια της Ασφάλειας στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, με 40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης σε παραποτάμια περιοχή.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, από την Ασφάλεια Μεσολογγίου σε παραποτάμια περιοχή του Νεοχωρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice, οι αστυνομικοί εντόπισαν 40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, με ύψος που ξεπερνούσε τα δύο μέτρα.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου και κρατείται.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για καλλιέργεια και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.