Νεοχώρι Μεσολογγίου: Με θέμα την εφηβεία η δεύτερη συνάντηση της Ενοριακής Σχολής Γονέων

Με θέμα την «Εφηβεία: Γέφυρες επικοινωνίας σε μια δύσκολη ηλικία», θα πραγματοποιηθεί στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, η δεύτερη συνάντηση της Ενοριακής Σχολής Νέων Συζύγων και Γονέων.

Η ανακοίνωση:

Η Ενοριακή Σχολή Νέων Ζευγαριών και Γονέων Νεοχωρίου Οινιαδών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας διοργάνωσε με επιτυχία τον αγιασμό και την έναρξη του νέου κύκλου συναντήσεων την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025.

Στην συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα κινηματογράφου Γκιουλέκα «Σινέ Κωστής» στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και ξεκίνησε στις 17:30, ο εκπαιδευτικός και σύμβουλος πληροφορικής Κωνσταντίνος Κατσαρός παρουσίασε ομιλία με θέμα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Διαδίκτυο: Μύθοι και Πραγματικότητα».

Ο ομιλητής αναφέρθηκε σε έρευνα που διεξήγαγε σε μαθητές της έκτης τάξης, του γυμνασίου και του λυκείου, αποκαλύπτοντας σημαντικά ευρήματα που πρέπει να προβληματίσουν τους γονείς σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών μέσων.

Η συμμετοχή νέων γονέων και ζευγαριών υπήρξε ενθαρρυντική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις σύγχρονες προκλήσεις της διαδικτυακής επικοινωνίας.

2η Συνάντηση: Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

«Εφηβεία: Γέφυρες επικοινωνίας σε μια δύσκολη ηλικία»

Εισηγήτρια: Φλώρου Ειρήνη, Ψυχολόγος ΕΨΥΠΕΑ Msc στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία – Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Ώρα 17:30 μ.μ. Τόπος: Αίθουσα κινηματογράφου Γκιουλέκα

Η αφίσα: