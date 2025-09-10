Νεοχώρι Μεσολογγίου: Ενημέρωση για διενέργεια ψεκασμού για κουνούπια

Ψεκασμοί για κουνούπια θα διενεργηθούν στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, για την αντιμετώπιση του πληθυσμού από ειδικό συνεργείο, όπως ενημέρωσε ο Δήμος Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει ότι έχει ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αύριο Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 22:00μ.μ. και έπειτα, η πραγματοποίηση εκνέφωσης υπέρμικρου όγκου (ULV) στην Δ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, για την αντιμετώπιση του πληθυσμού ακμαίων κουνουπιών από ειδικό συνεργείο.

Η εφαρμογή αυτή θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη των αρμοδίων της Περιφέρειας και σε συνεργασία με το Δήμο, με τρόπο και σκευάσματα που δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους ανθρώπους και τα ζώα και δεν έχουν καμία απολύτως υπολειμματική δράση.

Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού:

Απομακρύνετε τα μελισσοσμήνη από την περιοχή

Απομακρύνετε εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. παιχνίδια)

Μαζέψτε τα απλωμένα ρούχα

Κλείστε τα κλιματιστικά σας

Κατά την διάρκεια του ψεκασμού μείνετε σε εσωτερικούς χώρους

Μην προσπαθείτε να συνομιλήσετε με τον οδηγό του ψεκαστικού

Μην κυκλοφορείτε κατά την διάρκεια του ψεκασμού και μην παρεμποδίζετε το όχημα

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθύνεστε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής

Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (2631361604, 2631361164, 6974653695).