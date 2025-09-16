Νεοχώρι Μεσολογγίου: Εκριζώθηκαν «ορφανά» δενδρύλλια κάνναβης

«Ορφανά» δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν σε περιοχή στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, τα οποία βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εντοπίστηκαν, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου σε περιοχή του Νεοχωρίου, σε εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα, -17- δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν χθες το μεσημέρι και κατασχέθηκαν.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

