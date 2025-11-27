Νεοχώρι Ευρυτανίας: Ο Δημήτρης και το σύγχρονο μάζεμα ελιάς – Από την παράδοση στην τεχνολογία

Έτσι μαζεύει ο κ. Δημήτρης τις ελιές σήμερα στο Νεοχώρι Ευρυτανίας, από την παράδοση στην τεχνολογία, με σύγχρονα μηχανήματα, δίχτυα και σακιά, μέσα στη φύση.

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στην ορεινή Ελλάδα, βρισκόμαστε στο Νεοχώρι Ευρυτανίας, όπου συναντάμε τον Δημήτρη στον ελαιώνα του. Μας δείχνει πώς γίνεται σήμερα το μάζεμα της ελιάς με σύγχρονο μηχάνημα, πώς άλλαξε η καθημερινότητα των ανθρώπων και τι σημαίνει να μεγαλώνεις μέσα στη φύση.

Με φυσικούς ήχους, όμορφα πλάνα και αληθινές κουβέντες, παρακολουθούμε βήμα-βήμα τη διαδικασία της συγκομιδής: από το τίναγμα, μέχρι τα δίχτυα και το γέμισμα των σακιών.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: