Νέο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου για τις ταινίες μικρού μήκους

To Φεστιβάλ Ελληνικού κινηματογράφου Βερολίνου (The Greek Film Festival in Berlin) θεσμοθετεί από φέτος ένα νέο βραβείο για τις ταινίες του προγράμματος Short Films. To βραβείο είναι το Short Films Award by Illuseum Berlin ύψους 500 ευρώ, χορηγία του Μουσείου Ψευδαισθήσεων του Βερολίνου.

Το Illuseum Berlin είναι σταθερός υποστηρικτής του φεστιβάλ εδώ και τρία χρόνια. Είναι ένα ιδιαίτερο μουσείο για όλες τις ηλικίες, που προσφέρει διασκέδαση αλλά και γνώσεις για τις αισθήσεις μας, την αντίληψη, και τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ενώ παράλληλα μαθαίνει κανείς γιατί πολύ συχνά βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα!

«Στην εποχή μας είναι σημαντικό η τέχνη να έχει δυνατή φωνή, να ακούγεται και να βλέπεται. Για αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι για την συνέχιση της συνεργασίας μας με το Greek Film Festival in Berlin για το 2024 και ακόμη περισσότερο που χορηγούμε το βραβείο για τo καλύτερο short film: γιατί πιστεύουμε ότι η μικρού μήκους ταινία είναι ένας πανέμορφος τρόπος να έχεις επιρροή και να δημιουργείς επίγνωση» λέει ο Michael Posch, Διευθυντής του Illuseum Berlin.

«Ο κινηματογράφος είναι η τέχνη της εικόνας, της αίσθησης και πολύ συχνά της ψευδαίσθησης. Όλα αυτά τον καθιστούν μοναδικό. To Illuseum Berlin είναι ο στενός συγγενής και συνοδοιπόρος μας τα τελευταία χρόνια, και νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά για την πρωτοβουλία που ήρθε εκ μέρους του Μουσείου να θεσμοθετήσουμε το βραβείο που μας έλειπε: αυτό των μικρού μήκους ταινιών» δηλώνει η Διευθύντρια του φεστιβάλ Σοφία Σταυριανίδου.

Για την απονομή του βραβείου θα υπάρξει ξεχωριστή Κριτική Επιτροπή επαγγελματιών και το βραβείο θα απονεμηθεί, όπως κάθε χρόνο, στην Τελετή Απονομής του φεστιβάλ, την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024.