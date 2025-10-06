Νέο «στέκι» κυνηγών στο Περδικάκι - Μια φιλοθηραματική ανάσα για την περιοχή

Νέο «στέκι» κυνηγών στο Περδικάκι - Μια φιλοθηραματική ανάσα για την περιοχή

Νέο "στέκι" κυνηγών  δημιουργήθηκε στο Περδικάκι όπως ενημερώνει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμφιλοχίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αποτελεί μια φιλοθηραματική ανάσα στην περιοχή

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Είναι επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης των κυνηγών , μελών μας , μέσα από διάφορες δράσεις. Στα πλαίσια αυτά , σας κάνουμε γνωστό, ότι ο Σύλλογός μας , συνεχίζοντας τις φιλοθηραματικές του δράσεις , πέραν των απελευθερώσεων στα καταφύγια της περιοχής , σε λαγούς και πέρδικες GRECA, τοποθέτησε στην κυνηγετική περιοχή Περδικακίου , ένα PROKAT (ΣΤΕΚΙ) των κυνηγών 4χ5 τμ. , για συνάντηση όχι μόνο των μελών μας ,αλλά και όμορων μελών άλλων συλλόγων . Επίσης , θ’ αποτελεί και καταφύγιο των θηροφυλάκων και πυροφυλάκων , αν χρειαστεί .

Το εν λόγω καταφύγιο θα είναι εξοπλισμένο με ρεύμα , με φωτοβολταϊκό να φωτίζει το βράδυ μια λάμπα και να δίνει τη δυνατότητα στους κυνηγούς να φορτίζουν το κινητό τους . Έτσι ένα αίτημα των κυνηγών , επιτέλους ικανοποιήθηκε. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κ. Δασάρχη Αμφιλοχίας , που μας παραχώρησε δασική έκταση για την τοποθέτησή του.
Οφείλουμε όλοι μας να το προστατεύουμε και να το φροντίζουμε , να είναι στολίδι για την περιοχή .

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Με την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου ,το Δ.Σ του Συλλόγου , εύχεται σε όλους τους κυνηγούς μας καλή κυνηγετική χρονιά , με υγεία και ασφάλεια , να τηρούμε τους γραπτούς και άγραφους νόμους και να μην ξεχνάμε την προστασία του περιβάλλοντος , το σεβασμό στο θήραμα και όλους τους συναδέλφους . Το πορτοκαλί γιλέκο είναι ασφάλεια στο κυνήγι. Μην το ξεχνάμε .

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                    Ο Γ. Γραμματέας
Κων/νος Ντουμάζιος      Ηλίας Τσιάπαλης

e-maistros.gr

Ετικέτες: ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΤΕΚΙ ΚΥΝΗΓΩΝ

