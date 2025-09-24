Νέο πυροφυλάκειο με ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε Ήλιδα στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR

Νέο πυροφυλάκειο με ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο Δήμο Ήλιδας στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP AdaptInGR, όπως ενημέρωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Η Κλιματική Αλλαγή και οι άμεσες επιπτώσεις της στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελούν μία διαρκή απειλή, που χρήζει διαρκούς παρακολούθησης, αλλά κυρίως στοχευμένων και μελετημένων δράσεων αντιμετώπισής. Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η διαμόρφωση ενός πολύπλευρου πλέγματος πολιτικών και δράσεων, με τη βοήθεια των οποίων θα παρακολουθεί όλες τις κρίσιμες παραμέτρους, που συμβάλλουν στην επιδείνωση της Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να παρεμβαίνει έγκαιρα σε προληπτικό επίπεδο για την άμβλυνσή τους. Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργήθηκε ένα νέο, εξοπλισμένο\ πυροφυλάκειο στο Δήμο

Ήλιδας.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR με τίτλο: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», στο οποίο προβλέπονται δράσεις παρακολούθησης & αξιολόγησης της εφαρμογής των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), καθώς και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε διάφορους τομείς τρωτότητας, που θα λειτουργήσουν ως καλές πρακτικές για μελλοντικές εφαρμογές και πολιτικές.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου εντάχθηκε η υλοποίηση πιλοτικής δράσης στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Ήλιδας, που ανήκει στον τομέα τρωτότητας «Δασικές πυρκαγιές σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία (Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα, Δασοκομία)», για τη οποία έχει συναφθεί τριμερής προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΑΔΠΔΕ&Ι (Δ/νση Δασών και Δασαρχείο Αμαλιάδας), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ήλιδας, με στόχο την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Η πιλοτική δράση περιελάμβανε την εκπόνηση ειδικής Μελέτης για τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Διαχείρισης Αειφορικής Ανάπτυξης και ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας για την φυσική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων στις Τ.Κ. Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας. Η μελέτη εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους κλιματικούς δείκτες για τα σενάρια της κλιματικής αλλαγής και κατέδειξε την ανάγκη κατασκευής νέου πυροφυλακείου με ταυτόχρονη τοποθέτηση δύο νέων δεξαμενών υδροληψίας, καθώς και της προμήθειας κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού του πυροφυλακείου, που περιλαμβάνει σύστημα ανίχνευσης, μικρό μετεωρολογικό σταθμό και αισθητήρα μέτρησης υγρασίας εδάφους.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκε το σύγχρονο πυροφυλάκειο στο Δήμο Ήλιδας προκειμένου να διαπιστώσει τις νέες δυνατότητες που παρέχει στον τομέα αντιμετώπισης των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής. Ο Αντιπεριφερειάρχης

Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας δήλωσε σχετικά:

«Η κατασκευή του σύγχρονου πυροφυλακείου, εφοδιασμένου με τον κατάλληλο εξοπλισμό, αποσκοπεί στην έγκαιρη επισήμανση και αναγγελία των δασικών πυρκαγιών, ενώ η εγκατάσταση των υδατοδεξαμενών θα συμβάλλει θετικά στην καταστολή των ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης η μελέτη βελτίωσης και συντήρησης του δασικού δρόμου που συνδέει τον οικισμό Περιστέρι με το πυροφυλάκειο, ώστε σε μεταγενέστερο χρόνο να αναζητηθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι δράσεις προσαρμογής και ,μετριασμού της Κλιματικής Κρίσης βρίσκονται διαρκώς στον πυρήνα των πολιτικών της Π.Δ.Ε. προκειμένου να προστατευτούν αποτελεσματικά τόσο οι πολίτες, όσο και το φυσικό περιβάλλον της».