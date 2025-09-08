Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση

Νέο κρούσμα, με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή, αυτή τη φορά σε ιδιωτική κλινική, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις αστυνομικές αρχές, μία νοσηλεύτρια της ιδιωτικής κλινικής έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε γυναίκα ασθενή.

Το πρόβλημα έγινε αμέσως αντιληπτό από τον σύζυγο της νοσηλευόμενης, ο οποίος ενημέρωσε την Αμεση Δράση.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ η ασθενής νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

