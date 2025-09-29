Νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας -«Καμπανάκι» για πλημμυρικά φαινόμενα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στη χώρα τις επόμενες ημέρες, που φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα σε Δυτικά, Κεντρικά, Βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί, ωστόσο νέο σύστημα πλησιάζει από την Ιταλία και θα φέρει αυξημένες βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή, επηρεάζοντας μεγαλύτερες εκτάσεις και διαρκώντας περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο. Οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να σημειώνουν πτώση, με ψυχρές αέριες μάζες να ενισχύουν το φθινοπωρινό σκηνικό, ενώ στα βόρεια και σε ψηλά ορεινά δεν αποκλείονται και τα πρώτα χιόνια.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, ενισχύοντας τα καιρικά φαινόμενα από τα μέσα της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άστατο, με ψυχρότερο καιρό, βροχές και ενδεχόμενο πλημμυρικών επεισοδίων.

Κολυδάς: Με πολλές βροχές ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις που θα επηρεάσουν τη χώρα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά, Βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι βροχές θα είναι σημαντικά πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ τα πρώτα συστήματα από την Ιταλία θα δώσουν έντονα φαινόμενα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«"Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ"

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός έως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα Κεντρικά και Βόρεια καθώς και το Ανατολικό Αιγαίο ( περίπου καιρός του "Π") . Τα χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας με το πρώτο σύστημα να προκαλεί πολλές βροχές την ερxόμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Την εβδομάδα από 6-13 Οκτωβρίου οι βροχές θα υποχωρήσουν, σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του ECMWF».

☔"Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ"

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

✅Καλημέρα και καλή εβδομάδα . Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός εως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα… pic.twitter.com/6jYe5wyzJV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 29, 2025

Μαρουσάκης: Νέο κύμα κακοκαιρίας στα τέλη της εβδομάδας

Άκρως φθινοπωρινές συνθήκες φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, που αναμένεται από την Πέμπτη με εκτεταμένες βροχές σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας εκτονώνεται προς τα ανατολικά, ενώ η σύγκλιση της θερμότερης αέριας μάζας με τα ψυχρά νερά της Ευρώπης θα σχηματίσει νέα κακοκαιρία από Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη.

Σήμερα, ο άστατος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, με εναλλαγές συννεφιάς, ηλιοφάνειας, βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στη Θεσσαλία και βορειότερα οι πιθανότητες βροχής είναι μικρότερες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι, για να στραφούν σε νοτιάδες από Τετάρτη-Πέμπτη και να ενισχύσουν τη νέα κακοκαιρία.

Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει και θα πέσει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, με έντονο κρύο το επόμενο Σαββατοκύριακο κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στα ψηλά βουνά δεν αποκλείονται και τα πρώτα χιόνια.

Στην Αττική, σήμερα θα σημειωθούν λίγες βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία έως 24°C. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανές λίγες βροχές σε θαλάσσια τμήματα και θερμοκρασία 23-24°C.

Αύριο Τρίτη αναμένονται λίγες βροχές κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με θερμοκρασίες 23-25°C. Την Τετάρτη αρχίζει η προσέγγιση της νέας κακοκαιρίας, η οποία την Πέμπτη θα δώσει τοπικά μεγάλο όγκο βροχής και θα επηρεάσει μεγαλύτερες εκτάσεις, φτάνοντας μέχρι το ανατολικό Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο αναμένονται άστατες συνθήκες με ψύχρα, ανέμους και βροχές, ενώ παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων.

iefimerida.gr