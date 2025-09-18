Νέο γήπεδο θα αποκτήσει η Αγία Σοφία Θέρμου με χρηματοδότηση 130.000 ευρώ

Νέο γήπεδο πρόκειται να κατασκευαστεί στην Αγία Σοφία Θέρμου με προϋπολογισμό 130.000 ευρώ και με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.

Ο Δήμαρχος Θέρμου έκανε γνωστή την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή γηπέδου στην κοινότητα Αγίας Σοφίας, έργο προϋπολογισμού 130.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.

Το νέο γήπεδο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο κάτω από το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ανακατασκευαστεί το 2026, δίνοντας νέα πνοή στην περιοχή και στους κατοίκους της.

Σε σχετική ανάρτηση ο Δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή γηπέδου στην κοινότητα Αγίας Σοφίας δήμου ΘΕΡΜΟΥ προϋπολογισμού 130.000 ευρώ με βάση την μελέτη που εκπονήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.

Το γήπεδο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο της κοινότητας ,κάτωθι του δημοτικού Σχολείου , για το οποίο σχεδιάζεται η ανακατασκευή του στο επόμενο έτος 2026.

Μετά την Κατασκήνωση συνεχίζουμε ακάθεκτοι στα επόμενα έργα μας στην Αγία Σοφία».