Νέο φωτισμό αποκτά το ΔΑΚ Μεσολογγίου

Το ΔΑΚ Μεσολογγίου αποκτά νέο φωτισμό, καθώς υπογράφτηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του ηλεκτροφωτισμού

Υπογράφηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ. Μεσολογγίου, καθώς και του βοηθητικού προπονητικού γηπέδου, μεταξύ του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου, και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Σκοπός του έργου είναι η επιμήκυνση των ωρών προπόνησης, καθώς και η δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς Ασφαλείας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), αναβαθμίζοντας σημαντικά τη λειτουργικότητα του αθλητικού χώρου.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μεσολογγίου» ανέρχεται σε 459.372,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και, με την ολοκλήρωσή του, θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης, ενισχύοντας την ασφάλεια και τις παρεχόμενες υποδομές προς αθλητές και φιλάθλους.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα από τα δύο έργα που υλοποιούνται στο γήπεδο (το έτερο αφορά στην κατασκευή των κερκίδων), με χρηματοδότηση του ΥπουργείουΠαιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της στήριξης του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση, τον οποίο ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια ώστε το Μεσολόγγι να αποκτήσει ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο.