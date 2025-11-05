26
Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Αυλακιωτών Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις εκλογές της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου 2025.
Η ανακοίνωση:
Μετά τις εκλογές της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου 2025, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας συναντήθηκαν σήμερα προκειμένου να προχωρήσουν στη συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
- Πρόεδρος: Έφη Τσιούφη
- Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μόσχος
- Γραμματέας: Ειρήνη Σταμούλη
- Ταμίας: Ευτυχία Ροΐδου
- Μέλος: Δημήτρης Μόσχος
Αναπληρωματικά μέλη
- Αναπληρωτής Ταμίας: Παναγιώτης Μιμηγιάννης
- Αναπληρώτριες Γραμματείς: Μαρία Σταματιάδη, Γεωργία Μιμηγιάννη
Εποπτικό Συμβούλιο
- Γιάννα Τσιούφη
- Λαμπρινή Εξάρχου
- Αθανασία Μιμηγιάννη
Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην ΟΣΥΒΑ