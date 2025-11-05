Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 2025
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Αυλακιωτών Αιτωλοακαρνανίας

Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Αυλακιωτών Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις εκλογές της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση:

Μετά τις εκλογές της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου 2025, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας συναντήθηκαν σήμερα προκειμένου να προχωρήσουν στη συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
  • Πρόεδρος: Έφη Τσιούφη
  • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μόσχος
  • Γραμματέας: Ειρήνη Σταμούλη
  • Ταμίας: Ευτυχία Ροΐδου
  • Μέλος: Δημήτρης Μόσχος
Αναπληρωματικά μέλη
  • Αναπληρωτής Ταμίας: Παναγιώτης Μιμηγιάννης
  • Αναπληρώτριες Γραμματείς: Μαρία Σταματιάδη, Γεωργία Μιμηγιάννη
Εποπτικό Συμβούλιο
  • Γιάννα Τσιούφη
  • Λαμπρινή Εξάρχου
  • Αθανασία Μιμηγιάννη
Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην ΟΣΥΒΑ
  • Έφη Τσιούφη
  • Ευτυχία Ροΐδου
  • Ειρήνη Σταμούλη
  • Γιάννα Τσιούφη
  • Μαρία Σταματιάδη

