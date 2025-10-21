Νέο Χαλκιόπουλο: Το ημιορεινό στολίδι του Βάλτου στους πρόποδες της Καλάνας

Αν έχετε ταξιδέψει στην ευρύτερη περιοχή του Βάλτου σίγουρα θα έχετε δει ένα από τα πιο όμορφα χωριά το Νέο Χαλκίοπουλο.

Το Νέο Χαλκιόπουλο είναι ένα ημιορεινό χωριό της επαρχίας Βάλτου του νομού Αιτωλοακαρνανίας και διοικητικά ανήκει, μετά τη μεταρρύθμιση του προγράμματος «Καλλικράτης», στον δήμο Αμφιλοχίας. Βρίσκεται στους πρόποδες του Όρους Καλάνα ή Κανάλα. Ήταν έδρα του πρώην δήμου Ινάχου με 608 κατοίκους όπου είναι και το κέντρο υγείας της περιοχής. Απέχει 33,8 χλμ. από την Αμφιλοχία.

Ο πληθυσμός του Χαλκιόπουλου μειώνεται σταδιακά με την αστυφιλία των τελευταίων δεκαετιών, αν και τη δεκαετία του 1980, με τη δημιουργία του ΕΣΥ, χτίστηκε κέντρο υγείας στο χωριό, γεγονός που βοήθησε αρκετά τους μόνιμους κατοίκους.

Ο επισκέπτης που θα περάσει από το Χαλκιόπουλο θα μείνει κατάπληκτος και θα θαυμάσει τη γενναιοδωρία της φύσης. Ο Ίναχος (Μπζιάκος για τους ντόπιους), ρέει έχοντας καθόλη τη διαδρομή του αριστερά και δεξιά συστοιχίες από πανύψηλα πλατάνια. Τα νερά του αγκαλιάζουν τρυφερά το τοπίο χαρίζοντας απρόσμενες πινελιές σκούρου μπλε.

Η επιβλητική Καλάνα (υψόμετρο 1520μ.) στέκει αγέρωχα στην βορειοανατολική πλευρά του χωριού και θαυμάζει τον απέραντο κατάφυτο κάμπο, που απλώνεται μπροστά της.

