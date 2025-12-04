Νεκτάριος Φαρμάκης: «Τιμή η απονομή του Χρυσού Σταυρού της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας»

Την συγκίνησή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, για την απονομή του Χρυσού Σταυρού της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνό.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στον ανακαινισμένο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Ο κ Φαρμάκης δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τον ρόλο της Εκκλησίας ως «λιμάνι και καταφύγιο για κάθε άνθρωπο, άσβεστο φάρο για την πορεία μας».

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Φαρμάκης αναφέρει:

«Στιγμή συγκίνησης και μοναδικής τιμής, η απονομή του Χρυσού Σταυρού της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Δαμασκηνό.

Την αναγνωρίζω, όχι μόνο ως προσωπική, αλλά και ως αντανάκλαση της συνολικής προσπάθειας που γίνεται στην Περιφέρεια για την κοινωνία της Αιτωλοακαρνανανίας, αλλά και συνολικότερα, της Δυτικής Ελλάδας, που είναι τόπος μεγάλης πνευματικής παράδοσης και ιστορίας.

Η τοπική Εκκλησία αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς συμμάχους μας σε αυτή την προσπάθεια. Λιμάνι και καταφύγιο για κάθε άνθρωπο, άσβεστο φάρο για την πορεία μας. Γι΄αυτό και από τον ανακαινισθέντα Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, επανέλαβα ότι θα είμαι και εγώ διαρκώς ένας πιστός εργάτης της κοινωνίας και της Εκκλησίας.

Από καρδιάς ευχαριστώ τον Σεβασμιώτατο για την τιμή. Η Χάρις Του Θεού να συνοδεύει πάντοτε την πορεία του και την πορεία όλων μας!»

Δείτε φωτογραφίες: