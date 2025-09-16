Νεκτάριος Φαρμάκης για νόσο ευλογιάς: Αποζημίωση κτηνοτρόφων λόγω περιοριστικών μέτρων

Επιστολή απέστειλε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για την στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τη νόσο της ευλογιάς, ενώ ανέφερε πως υπάρχει ανάγκη για αποζημίωση αυτών που τα ζώα τους έχουν πληγεί από το νόσο

Την ανάγκη για αποζημίωση των κτηνοτρόφων λόγω των περιοριστικών μέτρων και των συνεπειών της νόσου της ευλογιάς επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, με επιστολή του στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, τον οποίο επισκέφθηκε την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού με Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες από όλη την Ελλάδα σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Κατά τις επαφές με το αρμόδιο υπουργείο, επισημάνθηκε η συνεργασία των κτηνοτρόφων και η αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων ως κρίσιμοι παράγοντες για τον περιορισμό της επιζωοτίας. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη για άμεση και επαρκή στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται, ενώ ζητήθηκε η επέκταση των μέτρων αποζημίωσης και στα νέα πληττόμενα σημεία της Περιφέρειας, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η επιζωοτία και να αποφευχθούν περαιτέρω καταστροφές στην κτηνοτροφία της περιοχής.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης, αφού περιγράφει το πρόβλημα που ακόμα ταλανίζει την περιοχή, παραπέμπει σε ζητήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης και προτείνει:

- Η αποζημίωση βάση της ΚΥΑ των οικονομικών ενισχύσεων θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα αποστείλει τα έως σήμερα αιτήματα αποζημίωσης εντός 10 ημερών. Ζητάμε από το ΥΠΑΑΤ να γίνει γρήγορα η κατανομή στην Περιφέρεια.

- Η αποζημίωση της ΚΥΑ των οικονομικών ενισχύσεων για τα θανατοθέντα ζώα είναι ικανοποιητική. Παρόλα αυτά, η μακροχρόνια αναμονή ανασύστασης των κοπαδιών (αντίθετα με την περίπτωση της πανώλης) δημιουργεί μεγάλη απώλεια εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους και ουσιαστικά τους αναγκάζει να αλλάξουν δραστηριότητα. Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης απώλειας εισοδήματος, θα πρέπει το Μέτρο 5.2 που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση να αποζημιώνει (αυτοτελώς) το σύνολο του τιμολογίου αγοράς των νέων ζώων και να μην συμψηφιστεί με την αποζημίωση της θανάτωσης των ζώων. Τονίζεται ότι το σημείο αυτό είναι κομβικό για την συνέχιση της ύπαρξης της κτηνοτροφίας της περιοχής.

- Με βάση το σχέδιο έκτακτης ανάγκης οι ζωοτροφές των μονάδων που θανατώθηκαν προβλέπεται να καταστραφούν και να αποζημιωθούν. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προχωρήσει σε καταγραφή και πρακτικά δέσμευσης, αλλά η καταστροφή τους με καύση ή ταφή είναι δύσκολη λόγω αντικειμενικών δεδομένων. Θα πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση που να διασφαλίζει ότι θα ελεγχθεί ο κίνδυνος της μετάδοσης του νοσήματος μέσω αυτών των ζωοτροφών και ταυτόχρονα να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι.

- Οι πληγέντες από την ευλογιά μετά την 1/7/2025 θα πρέπει να ενταχθούν σε εκ νέου deminimis αποζημίωση για την προμήθεια ζωοτροφών λόγω των μέτρων εγκλεισμού (στην μέγιστη τιμή).

- Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση αναστολής των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΛΓΑ και τις Τράπεζες (τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανασύσταση των εκτροφών).

- Όσοι από τους κτηνοτρόφους έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του Σ.Σ. ΚΑΠ, καθώς και όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το κείμενο πλαίσιο για αυτές, λόγω ανωτέρας βίας, τουλάχιστον για ένα χρόνο.

- Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα αποζημίωσης των παραγωγών ζωοτροφών, που, λόγω των μέτρων περιορισμού στις απαγορευμένες ζώνες, έχουν απώλειες εισοδήματος.