Νεκτάριος Φαρμάκης από το AGROWN 2025: «Στηρίζουμε τον γεωργό, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα – Χτίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον»

Στo συνέδριο AGROWN 2025 που πραγματοποιείται στο Αγρίνιο μίλησε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την ανάπτυξη της περιοχής.

«Το τελευταίο διάστημα ένα πολύ σημαντικό τμήμα του πρωτογενούς μας τομέα αντιμετωπίζει μια πολύ σημαντική απειλή και μάχεται με έναν “αόρατο” εχθρό. Η κτηνοτροφία μας και ειδικά η αιγοπροβατοτροφία που αποτελεί το καμάρι και το στήριγμα χιλιάδων οικογενειών στη Δυτική Ελλάδα, αντιμετωπίζει την απειλή της ευλογιάς. Και μαζί τους ένα μεγάλο παραγωγικό δίκτυο από τυροκομεία, μονάδες μεταποίησης, σφαγεία, υφίστανται τις επιπτώσεις αυτής τη μεγάλης απειλής», ανέφερε στην ομιλία του και συμπλήρωσε: Τα ίδια τα προϊόντα του τόπου μας, όπως η φέτα που έχουν κερδίσει διεθνή φήμη και εκτίμηση κινδυνεύουν. Και μαζί κινδυνεύει και η Δυτική Ελλάδα που θέλουμε να προβάλλουμε στα πλάτη και τα μήκη του κόσμου».

Ο κ. Φαρμάκης τόνισε ότι οφείλουμε όχι μόνο να αναχαιτίσουμε την απειλή και να εκμηδενίζουμε τον κίνδυνο αλλά να αγωνιστούμε ώστε μέσα από τη δυσκολία ο κτηνοτροφικός κλάδος να βγει πιο δυνατός. Περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Όπως παρατήρησε η ευλογιά δεν έφερε μόνο οικονομική ζημιά αλλά ανασφάλεια και αγωνία.

Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι από την πλευρά της Περιφέρειας θα συνεχιστεί η προσπάθεια στήριξης του γεωργού, του κτηνοτρόφου και του αλιέα.

Η ανάρτηση του κ. Φαρμάκη:

«Στο Αγρίνιο σήμερα, στο συνέδριο Agrown 2025, τονίσαμε τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, η παράδοση, η γη και ο άνθρωπος συνυπάρχουν σε έναν δεσμό αιώνων.

Ο πρωτογενής τομέας είναι το μέλλον! Και αυτό το μέλλον δεν το εγκαταλείπουμε. Αντίθετα, προσπαθούμε διαρκώς να μετατρέπουμε ακόμα και τις κρίσεις σε δύναμη αναγέννησης.

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον γεωργό, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να προσπαθούμε να γίνεται καλύτερος και πιο δυνατός. Επικεντρώνουμε στην αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, ενισχύοντας τη συνεργασία, την καινοτομία και την ελπίδα για ένα βιώσιμο μέλλον».