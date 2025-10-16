Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας, λίγο πριν από την Αμερικανική Πρεσβεία, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μια μηχανή, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού αναβάτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Λαμίας, το θύμα είχε καταγωγή από την πόλη της Φθιώτιδας και υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία, σε μονάδα στην Αθήνα, ως μηχανικός.

Μετά το τροχαίο, διακομίστηκε με βαριά τραύματα σε νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

