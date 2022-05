Νεκρός σε τροχαίο ποδοσφαιριστής που ήθελε να αποκτήσει ο Παναιτωλικός – “Εσβησε” και ο δίδυμος αδερφός του

Ο Μαξιμιλιάνο Ρολόν αγωνίστηκε από το 2010 μέχρι το 2016 στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, στην περίφημη “Μασία”.

Ο Παναιτωλικός είχε διαπραγματευτεί την απόκτησή του το 2017, όταν ο τότε 22χρονος εξτρέμ είχε φύγει από την Μπαρτσελόνα και αγωνίζονταν στην Σάντος, όπως γράφει το karvasaras.gr.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022