Νεκρός 66χρονος στα Τρίκαλα - Λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του και τον παρέσυρε

Τραγωδία στα Τρίκαλα, με έναν 66χρονο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή, όταν λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του και τον παρέσυρε.

 

Ο άτυχος οδηγός έχασε τη ζωή του, το απόγευμα της Παρασκευής (10.10.25), στο  Κοτρώνι Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να λύθηκε το χειρόφρενο από το φορτηγό του , αυτός βρίσκονταν στο πίσω μέρος και τον στρίμωξε στον τοίχο.

Διακομίσθη νεκρός στο ΚΥ ΠΥΛΗΣ. Προς νεκροψια-νεκροτομή.

Πηγή: trikalavoice.gr

10 Οκτ 2025

Ετικέτες: νεκρός, ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ, ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

