Νεκρός 51χρονος κυνηγός στην Καβάλα που εκπυρσοκρότησε το όπλο του

Ένας 51χρονος κυνηγός έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στην Καβάλα, ενώ είχε βγει για κυνήγι, όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (12.10.2025), κατά τη διάρκεια κυνηγιού στον δήμο Παγγαίου, με τον 51χρονο άνδρα να πεθαίνει όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα φίλων κυνηγούσε από νωρίς το πρωί σήμερα σε αγροτική έκταση της δημοτικής κοινότητας Ορφανού και ενώ είχαν χτυπήσει το θήραμά τους, ένα αγριογούρουνο, όταν πήγαν να το μαζέψουν, εκπυρσοκρότησε το κυνηγετικό όπλο του θύματος και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Όπως φαίνεται το όπλο δεν ήταν ασφαλισμένο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Για τον θάνατο του άνδρα έχει διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: newsit.gr