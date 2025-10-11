Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο στο Λαύριο - Καρφώθηκε με την μηχανή του σε φανάρι

Ένας άνδρας 45 χρόνων, έπεσε νεκρός σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Λαύριο, όταν καρφώθηκε με την μηχανή του σε φανάρι.

 

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (11.10.2025) στη λεωφόρο Λαυρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως ακριβώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 45χρονος, κινούμενος με την μηχανή του γύρω στις 02:20 στη λεωφόρο Λαυρίου, έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε φανάρι.

Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

11 Οκτ 2025

Ετικέτες: Λαύριο, νεκρός, ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑ

