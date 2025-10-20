Νεκρός 37χρονος σε κλαμπ στο Περιστέρι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι

Θανάσιμα τραυματισμένος, από μαχαίρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο άνδρας από το Περιστέρι

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, έξω από κλαμπ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άνδρας ήταν 37 ετών και τον μαχαίρωσαν εκτός του κλαμπ όταν βγήκε έξω να μιλήσει.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό όπου παρά τις προσπάθεις των γιατρών, εξέπνευσε.

Φώτο αρχείου: ΤΡΙΚΑΛΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)

iefimerida.gr