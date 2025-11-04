Νεκρός 23χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Εύβοια

Ένας 23χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Εύβοια, μετά από μαχαίρωμα. Ο νεαρός, που είχε τραυματιστεί σοβαρά από μαχαίρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας από ένα όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ήρθαν σε μεταξύ τους διαπληκτισμό με αποτέλεσμα ένα άτομο να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί σοβαρά

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα το οποίο τον άφησε εκεί και αμέσως αποχώρησε. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Η αστυνομία αναζητεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό αλλά και το όχημα που άφησε τον 23χρονο στο νοσοκομείο και έφυγε.

protothema.gr