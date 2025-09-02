Νεκρός 22χρονος στην Κόρινθο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι

Στο νοσοκομείο της Κορίνθου μεταφέρθηκε, τα ξημερώματα της Τρίτης (02/09), ένας 22χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της τρίτης, η αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα επείγοντα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε από οικείους του μέσα σε μια λίμνη αίματος, σύμφωνα με το Korinthostv.gr.

Στο νοσοκομείο έσπευσε η αστυνομία και η ασφάλεια Κορίνθου για να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

https://youtu.be/F1O8xvJjw5Y